Wie die „Sport Bild“ berichtet, bietet Zahavi Alaba offensiv bei Paris Saint-Germain an. In der französischen Hauptstadt wäre ein Platz in der Innenverteidigung frei, da Routinier Thiago Silva keinen neuen Vertrag erhielt. Mit diesem Spielzug will Zahavi im Vertragspoker wohl den Druck auf der Bayern-Seite erhöhen.