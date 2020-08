SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, hat am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr Ortszeit (Mittwochfrüh, 2 Uhr MESZ) in Boca Chica in Texas erfolgreich den Prototyp seiner Mars-Rakete getestet. Der Prototyp „SN5“ stieg dabei innerhalb knapp einer Minute rund 150 Meter in die Höhe und landete anschließend wieder sicher auf dem Boden, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video (siehe oben) zeigt.