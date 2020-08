Textilmarkt unter Druck

Auch der Faserhersteller Lenzing AG ächzt unter den Folgen der Pandemie. „Die COVID-19-Krise beeinflusst die gesamte Textil- und Bekleidungsindustrie und erhöhte den Preis- und Mengendruck auf den Weltfasermarkt weiter“, so Lenzing-Chef Stefan Doboczky am Mittwoch in einer Aussendung. Das börsennotierte Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr einen Verlust von 14,4 Millionen Euro - in der Vorjahresperiode gab es noch ein Plus von 76,8 Millionen Euro.