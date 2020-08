Die Raiffeisen-Landesbank (RLB) baut in der Innsbrucker Adamgasse eine neue Zentrale – und geht dabei neue Wege. Erstmals in Westösterreich wird ein so genannter verwertungsorientierter Rückbau in dieser Größenordnung umgesetzt. Bauteile werden wiederverwertet, „Sozialbetriebe“ gefördert, Abfall wird vermieden.