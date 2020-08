Ein Ausbau aber ist nach wie vor nicht geplant. Dabei schonen wiederbefüllbare Verpackungen Ressourcen, verbrauchen weniger Energie und reduzieren die Müllberge - egal ob bei Getränken, Spülmitteln, Hygieneprodukten, Tierfutter oder Konserven. Gerade bei Getränkeflaschen ist ein Umstieg auf Mehrweg möglich - waren doch noch in den Neunzigerjahren auch in Österreich rund 80 Prozent der Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt. „Der Diskont in Österreich muss endlich auf Umweltkurs kommen und die Mehrwegflasche ins Regal bringen“, fordert Panhuber.