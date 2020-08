Von den zwei gewaltigen Explosionen im Hafen von Beirut am Dienstag ist auch die österreichische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt betroffen: „Das Botschaftsgebäude in Achrafieh (ein Bezirk im Osten der Stadt, Anm.) wurde beschädigt und es steht derzeit nicht fest, ob die Botschaft als Büro in den nächsten Tagen funktionsfähig sein kann“, schreibt die Auslandsvertretung auf ihrer Facebook-Seite.