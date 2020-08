Salzburg stand am Dienstag in vielen Orten unter Wasser. Hochwasser-Experte Hans Wiesenegger vom Land Salzburg erklärt das kleine Einmaleins der Hydrografie. „Die Wassertiefe ist immer vom Flussbett abhängig“, so der Experte. Ein hoher Pegelstand, wie in Oberndorf, sei daher noch keine Messgröße für ein Hochwasser.