Das Büro des Grazer Start-ups Leftshift One am Innovationspark sieht genau so aus, wie man sich ein Start-up vorstellt: ein großzügiger Pausenraum mit Playstation, eine begrünte Wand, lustige Sprüche als Deko. Die meisten Mitarbeiter sind um die 30 Jahre alt und arbeiten 30 Stunden – „Work-Life-Balance“ ist das Credo der Stunde.