GPU-basiertes Rendering, Videobearbeitung mit mehreren 4K-Videostreams oder grafikintensive Spiele sollen AMD-Grafikkarten der Radeon-Pro-5000-Serie mit bis zu 16 Gigabyte Speicher - und damit doppelt so viel wie beim Vorgänger - ermöglichen. Ein Plus an Geschwindigkeit beim Starten von Anwendungen oder dem Öffnen großer Dateien verspricht indes der SSD-Speicher, den Apple beim neuen iMac standardmäßig verbaut. Für Vielspeicher bietet der Konzern erstmalig die Möglichkeit, auch eine acht Terabyte große SSD zu integrieren.