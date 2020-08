U-Ausschuss: FPÖ will Illedits laden

Nach einem Bericht der „Kronen Zeitung“ über eine mögliche Verbindung zum Glückspielkonzern Novomatic hat die FPÖ am Dienstag übrigens gefordert, den am Samstag im Burgenland wegen Geschenkannahme zurückgetretenen SPÖ-Landesrat Christian Illeditis in den Ibiza-U-Ausschuss zu laden.