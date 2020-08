Bedingt durch Corona und der längeren Meisterschaft in Österreich bis Ende Juli geht sich das aber bei St. Annas Neuzugang Michael Tieber nie und nimmer aus. Sein letzter Profi-Einsatz für den steirischen Zweitligisten Lafnitz datiert am 24. Juli, die neue Regionalliga-Saison beginnt allerdings bereits am 14. August. Die Südoststeirer möchten auf ihren Top-Zugang (47 Bundesliga-Einsätze, 66 Zweitliga-Spiele) zum Liga-Start gegen Gleisdorf freilich nur ungern verzichten, suchten deshalb umgehend beim Fußballverband um eine Verkürzung der Frist an.