Die in Madrid seit ein paar Tagen gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie lassen die Organisation des Turniers nicht zu. Damit verbleiben an Sandplatz-Turnieren vor den ab 27. September startenden French Open noch das Event in Kitzbühel während der zweiten US-Open-Woche (ab 8. September) und das Turnier in Rom (ab 20. September) im Kalender. In Madrid hätten Damen und Herren gespielt.