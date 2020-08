„Ein richtiger Goldgriff!“, schwärmt Obmann Heinz Rumpold über den Einkauf von Handball-Erstligist BT Füchse. Denn Slavica Schuster-Levak ist ein Kaliber: Die Kroatin war bereits in Spanien und der Slowakei Meister sowie Cupsieger und gewann auch schon den EHF-Challenge Cup! Dazu war sie Teamspielerin für Kroatien. „Sie will ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegen. Das ist uns entgegen gekommen“, so Rumpold.