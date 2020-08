Der Wahnsinn auf der Alm nimmt weiter zu! Jetzt wurde bei Türnitz (Niederösterreich) eine Herde so verstört, dass sie in Panik floh. Nach einer Anzeige des Bauern sucht die Polizei die „Kuh-Erschrecker“. Und in Kärnten wurde - wie berichtet - eine Stute von Wanderern beinahe zu Tode gefüttert.