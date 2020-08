Bei aller Seriosität, so richtig ernst nimmt man den LASK im Lager von Manchester United nicht mehr - freilich: Nach einem 5:0-Sieg im Auswärts-Hinspiel gibt‘s auch nicht gerade übermäßig Grund für Besorgnis, den Aufstieg ins Final-Turnier der Europa League noch zu verpassen. So betont Ole Gunnar Solskjaer, Trainer der „Red Devils“, zwar, „dass wir im Rückspiel Leistung bringen müssen“, er verhehlt allerdings keineswegs, bereits in die Zukunft zu blicken: Sein nächstes Ziel nach Platz drei in der Premier League: der Gewinn einer Trophäe.