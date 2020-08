Geldmangel zeigt sich bei der Infrastruktur

Ob dieser schlechten Finanzlage blicken die Bürgermeister aber relativ optimistisch in die Zukunft ihrer Gemeinde: 5,1 Prozent sehr und 60,3 eher positiv. Rund ein Drittel (33,8%) sieht eher negativ in die nächsten Jahre, lediglich ein Gemeindechef sehr negativ. Bei der Frage (mit der Möglichkeit von Mehrfachantworten), welche Herausforderungen in der Infrastruktur bevorstehen, wird der beklagte Geldmangel offenkundig.

Sanierungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen sind für 82,4 Prozent überfällig. Wasser und Kanalisation sehen 65,4 Prozent als Herausforderung. Auf Platz drei folgt mit 50,7 Prozent die Infrastruktur bei Schulen und Kindergärten, dicht gefolgt (49,3%) von der Glasfasertechnologie. Hier soll laut GemNova Geschäftsführer Alois Rathgeb „eine übergeordnete Digitalisierungsstrategie erarbeitet werden, welche den Gemeinden konkrete Handlungsempfehlungen sowie die benötigte Unterstützung bereitstellt“.

Weniger Handlungsbedarf sehen Tirols Bürgermeister bei den Sportstätten (23,5%), den Wohn- und Pflegeheimen (19,9%) sowie Kulturbauten (12,5%) in ihren Orten.