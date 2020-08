„Hätten wir alle Vorschläge der SPÖ berücksichtigt, würden wir keinen einzigen Meter Radweg mehr haben“, ärgert sich der Schwertberger Ortschef Max Oberleitner über die Kritik am rund drei Kilometer langen und 600.000 Euro Radweg R…30. Weil im Vorjahr die Frist für den Erhalt der EU-Fördergelder ablief, hätte rasch gebaut werden müssen. Rund die Hälfte der Kosten von 335.000 Euro für die zweite Bauetappe wurden so noch von Brüssel übernommen. „Ich gebe aber zu, dass der Radweg eine Momentaufnahme ist. Wir werden sicher noch an Verbesserungen arbeiten“, versichert Oberleitner.