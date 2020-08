Reißleine gezogen

VP-Marktreferent Bernhard Baier, der ursprünglich bis Mitte August mit der Entscheidung für oder gegen einen Urfahraner Herbstmarkt zuwarten wollte, zog gestern die Reißleine. „Gesundheit und Sicherheit der Menschen muss an erster Stelle stehen, deshalb komme ich um eine Absage nicht umhin“, so Baier. Auch sein Plan B, den Jahrmarkt an mehreren Plätzen im Linzer Stadtgebiet zu verteilen – die „Krone“ berichtete –, kommt nicht zur Umsetzung. Der Marktreferent: „Das würde wirtschaftlich keinen Sinn machen.“