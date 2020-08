Im Hotel Brunnwald, das seine Frau Helga vor acht Jahren übernommen hat, ist Joachim Leitner schon lange so etwas wie der „gute Geist“. Ob die Installation der Bio-Sauna oder der Infrarotwärmekabine - all das trägt in dem familiär geführten Haus in Bad Leonfelden die Handschrift des 62-Jährigen, der nun mehr Zeit hat, seiner Frau zu helfen. Denn: Den von ihm 38 Jahre geführten Elektroinstallationsbetrieb EP:Hengster mitsamt den 14 Mitarbeitern hat Leitner, der in der Familie keinen Nachfolger hatte, zuletzt an die Wimberger-Gruppe verkauft.