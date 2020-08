Der Pointguard stieß erst Ende Jänner dieses Jahres zum Team und konnte in all den Meisterschafts- und Testspielen vollends überzeugen. Das große Kämpferherz des US-Boys zeigt sich auch in seinen vielseitigen Statistikwerten. So erzielte er in den verbliebenen Meisterschaftsspielen durchschnittlich 18,3 Punkte, 8,3 Rebounds und 6,3 Assists pro Spiel. Zahlen, die ihn zu einem der Top-Spieler in der kommenden Superliga-Saison, die die Grazer Anfang Oktober gegen die Wien Timverwolves beginnen, werden lassen könnten. Für Coach Ervin Dragsic war Whittaker als Organisator eine wichtige Weiterverpflichtung.