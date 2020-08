Am Samstag, dem 31. Oktober, steigt nach den einzigen Übungsrunden (10 - 11.30 Uhr) ab 14 Uhr die Qualifikation. Das Rennen folgt am 1. November. Auf die beiden üblichen Trainingseinheiten am Freitag wird in Imola verzichtet. Zuletzt war die Formel 1 2006 in Imola gefahren.