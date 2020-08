Andrea Weiß, Betriebsrätin im Altenheim Eferding, berichtet vom Unverständnis vieler FSB/A-Kräfte. Sie bekommen keine Gehaltserhöhung, während es für diplomierte Pflegekräfte bis zu 169 € mehr im Monat gibt. Weiß hat deshalb an LH Thomas Stelzer, ÖVP, geschrieben. Die Antwort hat sie nicht überzeugt. Der Kernsatz daraus: „Entscheidend für die unterschiedlichen Anpassungen war, was sich in den Aufgaben der Berufsgruppen geändert hat bzw. was durch Kompetenzerweiterung an neuen Aufgaben hinzugekommen ist. Welche Berufsgruppe welche Erhöhung bekommt, war letztlich das gemeinsame Ergebnis der Verhandlungen.“