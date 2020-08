Man habe alles versucht, die EM durchzuführen, erklärte der Vorsitzende der ETU-Rennkommission, ÖTRV-Generalsekretär Herwig Grabner, in einer Aussendung. „Aufgrund der rascher als erwarteten nächsten Infektionswelle auch innerhalb Europas können wir derzeit aber einfach keine fairen und gleichen Bedingungen für alle anreisenden Athleten gewährleisten. Manche müssen 24 Stunden in Quarantäne, andere können sich uneingeschränkt auf die EM vorbereiten“, so Grabner.