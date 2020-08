Kaum ein Tag ohne Fahrrad-Diebstahl: Vor allem in den vergangenen Wochen – zuletzt etwa in Neusiedl am See – kamen zahlreiche Bikes weg. Um dies zu vermeiden, rät die Polizei den Besitzern nun, ihre Zweiräder immer in versperrten Räumen abzustellen. Wer sein Fahrrad im Freien parkt, sollte dies stets an stark frequentierten Plätzen tun. „In der Nacht sollte zudem ein gut beleuchteter Standort gewählt werden“, meint ein Ermittler.