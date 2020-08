Zwei Neuinfektionen

Dienstag sind zwei Neuninfektionen in Klagenfurt gemeldet worden. Laut Landespressedienst hatte sich ein Mann während einer Reise mit Covid-19 infiziert; bei dem zweiten Erkrankten ist die Infektionsquelle vorerst unbekannt. In beiden Fällen wurde das Contact Tracing eingeleitet. Mit dieden Fällen steigt die Zahl der aktuell Infizierten in Kärnten auf 23. Insgesamt wurden bisher in Kärnten 473 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 437 von ihnen sind genesen, 13 gestorben.