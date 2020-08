Der gestrige Dienstag brachte 20 Neuerkrankungen in der Corona-Bilanz des Landes, denen allerdings 34 Genesene gegenüberstanden. Die Zahl der aktiven Infekte ging also leicht zurück, gleichzeitig wurde nun die Dauer der Quarantäne wie in Oberösterreich auf nur mehr zehn Tage reduziert.