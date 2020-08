Gleich zweimal in einer Nacht wurde der Selbstbedienungsladen von Mario Schwagerle in Tainach bestohlen. Der Unbekannte war vermummt, stopfte in der Schmankerlstube zweimal hintereinander seine Taschen mit Köstlichkeiten wie Schinken, Eier, Käsnudel voll und flüchtete zu Fuß über die Hauptstraße. Der dreiste Dieb wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt.