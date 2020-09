Essen und Trinken hält Leib und Leben zusammen, doch in Wien liegt auch eine gewisse Leichtigkeit in der Luft. Eine Leichtigkeit, aus der der Wiener Walzer geboren wurde. Über den die feine Gesellschaft ursprünglich die Nase rümpfte, berichtet Trost: „Wegen der Drehungen und des engen Körperkontakts hat der Walzer als unschicklich gegolten. Er war sozusagen das ,Dirty Dancing‘ seiner Zeit.“ Wie es weitergehen wird mit der Walzer-Seligkeit, kann in Corona-Zeiten noch keiner sagen. Doch Wien hat schon viel erlebt und überstanden, wie die Legende vom „lieben Augustin“ zeigt. Der liebe Augustin, ein Dudelsackspieler, lag während der Pest 1679 so betrunken auf der Straße, dass man ihn für tot hielt und in die Pestgrube warf. Wie durch ein Wunder blieb er dabei gesund. Ein Symbol der Wiedergeburt, ganz nach dem Motto: „Ein echter Wiener geht nicht unter!“