Eine Lagerhalle in Pama wurde bereits zum zweiten Mal Ziel von Kriminellen. In der Seewinkelgemeinde nahe an der Grenze zur Slowakei hatten die unbekannten Täter wahrscheinlich den Schutz der Nacht genutzt, um in das Gebäude zu gelangen. Neben teurem Werkzeug packten die Diebe auch einen Gasgriller samt Gasflasche, einen Kompressor sowie Autobatterien ein. Autoreifen samt dazugehörigen Alufelgen wurden ebenso mitgenommen. Die Täter dürften mit einem großen Lieferwagen angerückt sein. Anders ließe sich nicht erklären, wie sie eine komplette Kfz-Hebebühne abtransportieren konnten.