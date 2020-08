„Ich will nicht schweigen, sondern darüber berichten, was mir, meinem Freund und unserer Gruppe passiert ist“, so Kyryliuk. Sie seien am Freitag von dem Security-Mitarbeiter des Momo Beach Clubs in dem beliebten Urlaubsort Cesme attackiert worden. „Vier Mädchen, mich eingeschlossen, wurde ins Gesicht geschlagen, auch die Männer wurden schwer verletzt“, schreibt die 24-Jährige auf Instagram. „Wir sollten nicht ignorieren, was passiert ist. Stoppt Gewalt gegen Frauen.“