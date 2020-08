Eine skurrile Entdeckung haben Mitarbeiter der Gepäckkontrollstelle am Montag am Münchner Flughafen gemacht. Im Gepäck einer 74-jährigen Armenierin, die mit ihrer Tochter unterwegs war, fanden sie in einer kleinen Holzkiste menschliche Knochen - die Gebeine des verstorbenen Ehemanns der Frau, wie sich schließlich herausstellte.