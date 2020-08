Da die Pflege von Kindern und älteren Mitmenschen immer noch hauptsächlich als „Frauenarbeit“ gesehen und nicht adäquat vergolten wird, bekommen Frauen in Österreich auch im 21. Jahrhundert durchschnittlich nur die Hälfte der Pension von Männern. Am 30. Juli, dem „Equal Pension Day“, war dieses Jahr jener Tag, an dem Männer bereits eine so hohe Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten werden. Wie unsere Leser über dieses Thema debattiert haben, können Sie hier nachlesen.