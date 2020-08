Ein Afghane (36), der sich am 26. Juli nach einem Fenstersturz in Wien-Ottakring mehrere Tage in Lebensgefahr befunden hat, ist an seinen Verletzungen gestorben, wie Polizeisprecher Paul Eidenberger bekannt gab. Weiterhin ist in diesem Fall nicht geklärt, ob dem Sturz ein Unfall oder eine strafrechtlich relevante Tat zugrunde liegt.