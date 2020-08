So werden alle Fälle mit Krankheitssymptomen in die militärischen Sanitätseinrichtungen aufgenommen. Alle weiteren positiv getesteten Soldaten werden separiert in einem eigenen Gebäude in der Kaserne untergebracht. Auch für die Kontaktpersonen ist ein eigener Unterkunftsblock vorgesehen. Außerdem will das Militärkommando nun weitere Soldaten in der Kaserne testen.