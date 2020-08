Unterbewertet in Europa

Vielleicht ist das der Grund, warum Mary Chapin Carpenter in den USA ein Star ist und in Europa nicht: Ihr dezentes Auftreten und ihre uramerikanische Musik befinden sich jenseits aller Indiefolk-oder Alternative-Country-Moden. Was die zeitlose Qualität von „The Dirt And The Stars“ natürlich nicht schmälert.