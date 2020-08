Gesehen wurde Puisys zuletzt am 26. September 2015 in Chatteries in Begleitung einer kleinen Gruppe von Männern aus Litauen. „Seitdem war er verschwunden.“ Es gab „echte Bedenken, dass Ricardas an diesem Abend zu Schaden gekommen war“, so Hall zum Cambridgeshire Constabulary. „Er kehrte am Montag, dem 28. September 2015, nicht wie erwartet zur Arbeit zurück.“ Die Polizei ging daher - obwohl keine Leiche gefunden wurde - von einem Gewaltverbrechen bzw. Mord aus.