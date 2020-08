„So aufgeregt wie nie zuvor“

Der „Vogue“ verriet die Designerin, dass sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag die Anfrage für ihre Kollektion hereinbekam. „An dem Tag, an dem ich kontaktiert wurde, feierte ich meinen Geburtstag in der Schweiz. Ich aß gerade zu Mittag als eine E-Mail eintraf, in der gefragt wurde, ob wir telefonieren könnten, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu besprechen - der Rest ist Geschichte! Ich war so aufgeregt wie nie zuvor. Es ist berauschend und elektrisierend zu wissen, dass die Welt Sandra Mansour kennenlernen wird.“ Sie hofft nun, „dass sich die Menschen in die Marke und ihre Kleidungsstücke verlieben“.