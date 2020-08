Es ist aufgrund der Umstände eine interessante Situation, natürlich sind die Einschränkungen durch das Coronavirus allgegenwärtig. Aber wenn ich schaue, was bei uns in den Gemeinden so los ist, muss ich schon sagen: Es schaut gut aus. Von den Betrieben her gibt es vorwiegend positive Reaktionen. Mit dem Juli sind die meisten sehr zufrieden. In der Tat berichteten mir einige Hoteliers auch von einem Plus bei den Zahlen.