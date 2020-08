43 Neuinfizierte wurden mit Stand 9.30 Uhr in der Bundeshauptstadt gemeldet, 25 neue Fälle in Oberösterreich und 20 in Niederösterreich. Vier Neuinfektionen meldete Kärnten, Salzburg drei, das Burgenland zwei und Vorarlberg eine. In Tirol wurde kein weiterer Coronavirus-Fall gemeldet, in der Steiermark kam es aufgrund einer Datenbereinigung zu einer Reduktion der Gesamtzahl an bestätigten Fällen um zwei.