Bis heute ist die anno 1964 in Dienst gestellte Lockheed SR-71 „Blackbird“ das schnellste Flugzeug der Welt. 3529 Kilometer pro Stunde erreicht sie 1976 bei ihrem Rekordflug in einer Höhe von 24.000 Metern. Nun scheint ein Nachfolger in Sicht. Die Raumfahrtfirma Virgin Galactic arbeitet gemeinsam mit dem Triebwerkhersteller Rolls-Royce an einem Überschall-Jet, der mit Mach 3 (je nach Temperatur und Flughöhe ebenfalls deutlich über 3000 km/h) fliegen soll.