KING Art und Deep Silver starten mit ihrem unkonventionellen Strategiespiel „Iron Harvest“ in die Open-Beta-Phase und feiern den Meilenstein mit einem spektakulären neuen Render-Trailer. Wer in das Echtzeitstrategiespiel hinein schnuppern will, das in einer alternativen Realität nach dem Ersten Weltkrieg angesiedelt ist, hat ab sofort auf Steam die Gelegenheit dazu. Die finale Version soll dann am 1. September erscheinen.