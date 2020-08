Bewaffneter Raubüberfall am Montagabend im Tiroler Unterland! Ein zunächst unbekannter Bursche marschierte in ein Lebensmittelgeschäft in Westendorf (Bezirk Kitzbühel), bedrohte die Kassierin mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem es der Angestellten nicht gleich gelungen war, die Kassa zu öffnen, ergriff der vermummte Jugendliche die Flucht. Im Zuge einer Fahndung konnte ein 16-jähriger Verdächtiger gefasst werden.