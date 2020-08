Ja, es gibt sie auch in Zeiten wie diesen - die guten Nachrichten aus der steirischen Wirtschaft. So etwa von den Metallverarbeitungsprofis von Horn aus dem beschaulichen Ratten. Die Oststeirer kamen ohne Kurzarbeit und Kündigungen durch die Corona-Krise. Nun nimmt man die nächste millionenschwere Investition am Standort in Angriff.