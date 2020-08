Ein flauschiges Quartett tapst nun im Tiergarten Schönbrunn in Wien durchs Gehege - denn bei den Geparden hat sich gleich vierfacher Nachwuchs eingestellt. Weibchen „Afra“ brachte am 22. Juni ihre Jungen zur Welt. Am Dienstag wagten sich die kleinen Raubkatzen erstmals aus der Wurfhöhle.