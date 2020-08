„Ergriffen von ihrer loyalen Partnerschaft“

Die beiden seien ein ganz besonderes Paar und ein symbolischer Teil des Zoos gewesen. „Unsere Belegschaft und Gäste waren ergriffen von ihrer loyalen Partnerschaft“, sagt die Zoodirektorin Denise Verret. „Hubert“, der knapp einen Monat jünger war als seine Partnerin, wurde in einem Zoo in Chicago geboren, „Kalisa“ Ende 1998 in Woodland Park Zoo in Seattle, wo sich die beiden dann auch kennenlernten. 2014 zogen die beiden Raubkatzen in den Los Angeles Zoo, gemeinsamen Nachwuchs bekamen die beiden trotz ihrer langen Partnerschaft nicht.