„Habe mir nichts dabei gedacht“

„Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war nur Aggression, die ich am Spielball ausgelassen habe. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um in diese Position zu kommen. Als Weiß dann Gelb getroffen hat - das war einfach eine dieser Reaktionen", so Muflin nach der Partie zu seiner kuriosen Szene.