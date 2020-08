Der Salzburger Hygienespezialist Hagleitner stockt seine Produktionskapazitäten auf. Am Firmensitz in Zell am See entsteht ein neuer Fertigungsbereich für Spender und Dosiergeräte. „Corona hat den Bedarf an Desinfektionsspendern durch die Decke gehen lassen“, erklärte Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. „Wir produzieren davon jetzt zwölfmal so viel wie vor der Krise.“