Der am Beifahrersitz mitfahrende 21-jährige, türkische Staatsbürger erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Ein weiterer am Rücksitz befindlicher 20-jähriger Mitfahrer und der Lenker blieben bei diesem Unfall unverletzt. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht.