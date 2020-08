200 Einsätze in Kärnten allein in der Nacht

Auch in Kärnten waren die Einsatzkräfte stark gefordert. Die heftigen Niederschläge und Gewitter in der Nacht auf Dienstag führten zu 200 Einsätzen der Kärntner Helfer. Bäume stürzten um und blockierten Straßen, eine Vielzahl an Kellern stand unter Wasser. In Himmelberg im Bezirk Feldkirch drang nach Angaben der Polizei das Wasser in den Heizraum eines Wohnhauses ein. Dabei wurden Leitungen eines Öltanks abgerissen - 7000 Liter Heizöl traten aus. Eine Entsorgungsfirma musste das Wasser-Öl-Gemisch abpumpen, eine Gefährdung der Umwelt bestand nicht.