Fix ist indes die Verlängerung von Abwehr-Urgestein Thomas Rotter. Der Ur-Hartberger hängt noch zwei weitere Jahre an. Zu Ende ging allerdings die Reise von Danijel Zenkovic - der gefragte Co-Trainer macht seinen Traum wahr, wechselt - wie in der „Krone“ berichtet - in die Deutsche Bundesliga zu Werder Bremen!